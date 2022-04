Les Belges à l'étranger - Sans Adnan Januzaj suspendu, la Real Sociedad émerge dans les derniers instants

(Belga) La Real Sociedad, sans Adnan Januzaj suspendu, est revenue à deux points du Betis Séville en s'imposant in extremis lundi soir contre l'Espanyol Barcelone (1-0) lors du dernier match de la 30e journée de Liga. L'attaquant suédois Alexander Isak a inscrit, à la 90e+6, le pénalty décisif.

Dominateurs globalement sur l'ensemble de la rencontre, les Basques ont dû attendre les arrêts de jeu, et un pénalty providentiel converti par Isak, pour laisser exploser leur joie. Au classement, la Real Sociedad est sixième avec 51 points, respectivement avec 6 et 2 points de moins que le FC Séville et le Betis. En Angleterre, Albert Sambi Lokonga est monté à la 75e minute alors que son club d'Arsenal était déjà mené 3-0 par Crystal Palace, où Christian Benteke est resté sur le banc. Les Eagles ont marqué via Mateta (16e), Jordan Ayew (24e) et Wilfried Zaha (74e) sur pénalty. Du côté des Gunners, cette défaite est douloureuse car un succès aurait permis de creuser l'écart sur le 6e, West Ham (51 pts), mais aussi de se rapprocher de Chelsea, 3e avec 59 points. Tottenham et Arsenal sont respectivement 4e et 5e avec 54 points, avec un match de retard pour les Gunners et les Blues. Crystal Palace est 9e avec 37 points.