Les Belges à l'étranger - Sans Sambi Lokonga, Arsenal bat West Ham et assure sa place de leader de la Premier League

(Belga) Arsenal s'est imposé 3-1 face à West Ham pour la 17e journée du championnat d'Angleterre de football et conserve ainsi la tête de la Premier League. Albert Sambi Lokonga a suivi la rencontre depuis le banc pour les Gunners.

Mené 0-1 après un penalty transformé par Said Benrahma (27e), Arsenal a inversé la tendance en seconde période. Après l'égalisation de Bukayo Saka (53e), Gabriel Martinelli a mis les Gunners aux commandes (58e). Eddie Nketiah a ensuite fixé le score final à 3-1 (69e). Avec ce succès, Arsenal reste en tête de la Premier League avec 40 points, sept d'avance sur Newcastle qui compte un match de plus et huit sur Manchester City qui compte un match de retard. (Belga)