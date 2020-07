Les Belges à l'étranger - Sassuolo accroche la Juventus, la Lazio avec Jordan Lukaku n'en profite pas

(Belga) Si elle est parvenue à interrompre sa série de trois défaites, la Lazio Rome n'a pu ramener qu'un point (0-0) d'Udinese. Jordan Lukaku est monté au jeu à la 51e. Avec 69 points, la Lazio se retrouve désormais 3e du classement de la Serie A derrière l'Atalanta qui en compte 70, après sa victoire 6-2 contre Brescia mardi. La Juventus ne traverse pas non plus une bonne passe. Après sept succès consécutifs, les Turinois n'ont pris que deux des neuf derniers points mis en jeu. Mercredi soir, ils ont été accrochés 3-3 à Sassuolo. La Juventus reste malgré tout solide leader avec 77 points, soit 7 d'avance alors qu'il reste cinq journées à disputer.

Sassuolo confirmé son nouveau statut de bête noire des cadors en Italie. En huit matchs depuis la reprise de la compétition, le club n'a concédé qu'une défaite (4-1) à l'Atalanta, et signé quatre succès et trois partages dont un à l'Inter (3-3). Sassuolo est allé s'imposer à la Lazio (1-2) avant de remonter deux buts de retard contre les champions en titre mercredi. Danilo (5e) et Higuain (12e) avaient secoué les filets de Consigli. Djuricic (29e), Berardi (51e) et Caputo (54e) ont renversé la tendance. Alex Sandro (64e) a finalement éviter une 5e défaite à la "Vieille Dame." (Belga)