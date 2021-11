Les Belges à l'étranger - Septième match sans victoire pour le Spartak Moscou et Maximiliano Caufriez

(Belga) Le Spartak Moscou est dans une mauvaise passe et n'est pas parvenu à inverser la tendance samedi en s'inclinant 2-1 à Krasnodar lors de la 15e journée de Premier League, la D1 russe de football. C'est le septième match de rang sans victoire pour le club de Maximiliano Caufriez, titulaire samedi.

Le défenseur belge de 24 ans, passé par Waasland-Beveren et Saint-Trond avant de rejoindre la capitale russe cet été, a été averti à la 56e avant de céder sa place à la 71e. Krasnodar a marqué via le Colombien Jhon Cordoba (16e) et le Polonais Grzegorz Krychowiak (60e). Alexander Sobolev avait entretemps égalisé pour le Spartak (45e+5). Au classement, le Spartak s'enlise à la 10e place avec 19 points, à quatorze longueurs du Zénith Saint-Pétersbourg, solide leader. (Belga)