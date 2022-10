Les Belges à l'étranger - Thibaut Courtois absent pour le Clasico, confirme Carlo Ancelotti

(Belga) Thibaut Courtois, pas rétabli de sa sciatique, ne disputera pas le Clasico dimanche (16h15) entre son Real Madrid et le FC Barcelone, a confirmé son entraîneur Carlo Ancelotti samedi en conférence de presse. Absent de la séance ce samedi, le portier des Diables Rouges manquera le choc tant attendu entre les deux rivaux du football espagnol.

"Il va bien, mais il s'est peu entraîné, donc il est écarté pour demain (dimanche, NDLR)", a dit Ancelotti au sujet de son titulaire, nommé au Ballon d'Or remis lundi à Paris et favori au Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de la saison écoulée. Gêné par une sciatique depuis les matches de Ligue des Nations depuis fin septembre, il a manqué les deux duels de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk ainsi que les rencontres face à Osasuna et Getafe sur la scène domestique. Sa doublure ukrainienne Andriy Lunin devrait donc disputer un 5e match de rang pour les Madrilènes. Le Real Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter pour la 250e fois de leur histoire dans ce match comptant pour la 9e journée de Liga. La place de leader est en jeu car les deux formations comptent 22 points. Les Catalans sont en tête grâce à une meilleure différence de buts. (Belga)