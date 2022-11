Les Belges à l'étranger - Thibaut Courtois et le Real Madrid écrasent le Celtic pour terminer en tête du groupe F

(Belga) Auteur d'un arrêt décisif sur un penalty adverse, Thibaut Courtois s'est illustré lors de la victoire du Real Madrid face au Celtic, 5-1, à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de football. Cette victoire permet au Real de décrocher la première place et le statut de tête de série en vue du tirage au sort des huitièmes de finale, lundi.

La première mi-temps a été une histoire de penaltys. Deux en faveur du Real Madrid d'abord, transformés par Modric (6e) et Rodrygo (21e), et un troisième pour le Celtic, botté par Juranovic mais stoppé par l'envergure de Thibaut Courtois (35e). En deuxième période, le Real a déroulé avec trois buts supplémentaires d'Asensio (51e), Vinicius (61e) et Valverde (71e). Thibaut Courtois a dû intervenir à plusieurs reprises face aux attaquants écossais pour conserver le zéro avant de s'incliner sur un coup franc de Jota (84e), tandis qu'Eden Hazard n'était pas sur la feuille de match pour ce qui serait une gêne à la cuisse. La victoire permet à la Casa Blanca de confirmer définitivement sa première place du groupe F à l'issue de la phase de poules. La large de victoire de Leipzig au Shakhtar (0-4) dans un match disputé à Varsovie en Pologne permet aux Allemands de décrocher leur billet pour les 8es de finale en terminant deuxième du groupe avec 12 points derrière le Real (13 points). Le Shakhtar, 3e avec 6 points, ira disputer les barrages d'Europa League tandis que le Celtic (2 points) quitte l'aventure européenne cette saison. (Belga)