Les Belges à l'étranger - Tielemans décoche une volée en pleine lucarne et Leicester s'impose à Everton

(Belga) Samedi après-midi, Leicester s'est imposé 0-2 à Everton à l'occasion de la 15e journée de Premier League. Avec trois Belges sur la pelouse dès le coup d'envoi et une volée exceptionnelle du capitaine Youri Tielemans, les Foxes ont conquis leur troisième victoire en quatre matchs.

En prenant 9 points en quatre rencontres après n'en avoir accumulé que 5 sur les dix précédentes, Leicester remonte doucement au classement et pointe désormais à la 13e place avec 14 points, soit autant qu'Everton qui est 15e. Après un début de saison chaotique, Leicester semble avoir trouvé son rythme en enchaînant une troisième victoire en quatre matchs. Les Foxes ont pu s'appuyer sur un but spectaculaire de Youri Tielemans, qui a redressé de la cuisse un ballon bondissant aux alentours de la surface avant de décocher une volée dans la lucarne d'un Pickford impuissant (0-1, 45e). En fin de rencontre, Harvey Barnes a scellé la victoire de Leicester avec un deuxième but au bout d'une contre-attaque menée en combinaison avec James Maddison (0-2, 86e). C'était le huitième match consécutif lors duquel la triplette belge composée de Wout Faes, Timothy Castagne et Youri Tielemans débutait la rencontre pour Leicester. Seul le buteur et capitaine des Foxes a été remplacé en fin de rencontre (90e+1). Du côté d'Everton, Amadou Onana a disputé une heure de jeu avant de céder sa place à Doucoure (61e). (Belga)