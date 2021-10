Les Belges à l'étranger - Tielemans marque et s'impose contre Manchester United, De Bruyne buteur avec City

(Belga) Youri Tielemans a brillé samedi après-midi en marquant pour Leicester lors de la victoire 4-2 des Foxes contre Manchester United dans le cadre de la huitième journée de Premier League. Dans le même temps, Kevin De Bruyne a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-0 de Manchester City contre Burnley.

Très critiqué après les matchs de la Ligue des Nations, Youri Tielemans s'est remis dans le sens de la marche et a permis à son équipe d'égaliser à 1-1 à la 31e minute. Ses coéquipiers ont pu une nouvelle fois compter sur l'inévitable Jamie Vardy qui a inscrit le troisième but à la 83e minute. Patson Daka, dans les arrêts de jeu, a donné au score son allure définitive en assurant la victoire des siens. Dans le même temps, Manchester City s'imposait 2-0 à domicile contre Burnley grâce, notamment à un but de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a inscrit le second but de son équipe à la 70e minute avant d'être remplacé un quart d'heure plus tard par Fernandinho. Wolverhampton et Leander Dendoncker, quant à eux, se sont également imposés, sur la pelouse d'Aston Villa. Présent dans le milieu de terrain, l'ancien joueur d'Anderlecht a offert le but du 2-2 à son coéquipier Conor Coady à la 86e minute, avant que Ruben Neves ne crucifie Aston Villa dans les arrêts de jeu en faisant 2-3. Brighton et Leandro Trossard n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 sur la pelouse de Norwich City. Au classement, Manchester CIty et Kevin De Bruyne reviennent à la deuxième place du classement avec 17 points, soit une unité de retard sur Liverpool. Ils sont talonnés par Brighton qui compte 15 points. Grâce à leur victoire, Wolverhampton compte 12 points et occupent la 8e place, avec un point d'avance sur Leicester. (Belga)