Enfin de retour? Le coach de Leicester se prononce sur l'état de forme de Timothy Castagne, absent depuis 10 matchs

Timothy Castagne, indisponible depuis fin octobre, pourrait réintégrer la sélection de Leicester la semaine prochaine. Son entraîneur, Brendan Rodgers, l'a expliqué vendredi. Le Diable Rouge a repris l'entraînement collectif le 20 novembre, mais n'a toujours pas fait son retour dans l'équipe.

"Timothy Castagne s'entraîne très bien", a expliqué Rodgers vendredi, à la veille du match contre Brighton. "Probablement, il manquera encore juste ce week-end. Nous verrons où il en est en milieu de semaine et le week-end prochain, mais il a l'air bien." Leicester rencontre Everton mercredi et Tottenham dimanche.

Le latéral de 24 ans s'est blessé aux ischio-jambiers fin octobre. Il a manqué depuis dix matchs des 'Foxes' ainsi que les trois rencontres des Diables Rouges en novembre. Arrivé cette saison à Leicester, Castagne affiche au compteur sept rencontres (six en championnat et une en Europa League) pour un but et deux assists.

