Les Belges à l'étranger - Tottenham (2-1 face à Brighton) se hisse en 2e position

Tottenham a battu Brighton 2-1 dimanche dans le cadre de la 7e journée du championnat d'Angleterre de football. Harry Kane (12e, 1-0) et Gareth Bale (73e, 2-1) ont inscrit les deux buts des 'Spurs' alors que Tariq Lamptey (56, 1-1) a égalisé pour les visiteurs. Tonny Alderweireld a joué toute la rencontre en défense avec les Spurs et Leandro Trossard, aligné en pointe, est sorti à la 74e chez les 'Seagulls'.

Au classement, Tottenham se retrouve 2e avec 14 points, deux de moins que Liverpool. Brighton est 16e (5 points). Aux Pays-Bas, l'AZ s'est imposé 3-0 face à Waalwijk. Calvin Stengs (5e, 1-0) a rapidement donné l'avance aux visités, qui ont loupé un penalty par Teun Koopmeiners (68e). En seconde période, l'Islandais Albert Gudmundsson (72e, 90e+1) a alourdi l'addition. A Waalwijk, Anas Tahiri et Ahmed Touba ont joué tout le match, Cyril Ngonge, qui a été averti (56e), est sorti (78e) et Lennerd Daneels est monté au jeu (67e). Après 7 journées, l'AZ est 9e (8 points) et Waalwijk 13e (5 points)