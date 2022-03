Les Belges à l'étranger - Tottenham trop fort pour Brighton et Trossard, Liverpool enchaîne contre Arsenal

(Belga) Brighton et Leandro Trossard se sont inclinés 0-2 mercredi soir en match d'alignement de la 16e journée de Premier League. Dans le même temps, Liverpool a enchaîné un neuvième succès consécutif en prenant la mesure d'Arsenal 0-2 lors de leur match en retard de la 27e journée.

Avec 69 points, Liverpool revient à une longueur de Manchester CIty et Kevin De Bruyne. De son côté, Arsenal reste quatrième avec 51 unités. Brighton et Trossard pointent au treizième rang avec 33 points. Titulaire dans les rangs des Seagulls, Trossard n'a rien pu faire face aux Spurs. Les Londoniens prenaient l'avance à quelques minutes de la pause par Cristian Romero (37e, 0-1), avant que l'inévitable Harry Kane ne double la mise 20 minutes plus tard (57e, 0-2). Trossard a disputé l'intégralité de la rencontre. Du côté d'Arsenal, où Sambi Lokonga est resté sur le banc, Liverpool trouvait l'ouverture en seconde période par l'entremise du Portugais Diogo Jota (54e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Roberto Firmino assurait la victoire des siens sur une passe de Robertson (62e, 0-2). Divock Origi était absent de la feuille de match de Jürgen Klopp. (Belga)