Les Belges à l'étranger - Trossard marque et Brighton tient Liverpool en échec, De Bruyne et City s'inclinent

(Belga) En Angleterre, plusieurs Belges étaient en action samedi après-midi pour la 10e journée de Premier League. La performance notable est à mettre à l'actif de Leandro Trossard, buteur avec Brighton, qui a tenu Liverpool en échec à Anfield, 2-2.

Brighton, en difficulté après un début de saison réussi, est parvenu à empocher le point du nul à Anfield, contre Liverpool (2-2). Leandro Trossard, titulaire pour les Seagulls, a marqué le but égalisateur à la 65e minute. Auparavant, Henderson avait ouvert le score pour Liverpool (4e) et Mané avait fait 2-0 (24e). Mwepu avait réduit l'écart peu avant la mi-temps (41e). Après son but, Trossard est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final tandis qu'Origi, buteur en semaine en Coupe, est resté sur le banc des Reds. Manchester City a également trébuché et s'est incliné devant Crystal Palace, 0-2, après des buts de Zaha (6e) et Gallagher (88e). Kevin De Bruyne était titulaire chez les Citizens mais a été remplacé par John Stones à la 59e minute, après que Laporte avait été exclu juste avant la mi-temps. Christian Benteke est monté pour Crystal Palace à la 65e minute à la place de Jordan Ayew. Romelu Lukaku, blessé à la cheville, était absent de la feuille de match pour Newcastle-Chelsea, qui s'est soldé par une nette victoire des Blues, 0-3. Christian Kabasele a également manqué sur blessure la défaite de Watford contre Southampton, 0-1. (Belga)