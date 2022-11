Les Belges à l'étranger - Un doublé de Philippe Rommens ne rapporte qu'un point à Go Ahead contre Vitesse

(Belga) Le doublé de Philippe Rommens a permis aux Go Ahead Eagles de prendre un point contre Vitesse Arnhem, dimanche soir, lors de la 14e journée d'Eredivisie. Le match s'est achevé sur un partage 2-2.

Rommens, un milieu de terrain belge de 25 ans, a marqué aux 8e et 20e minutes pour placer son équipe aux commandes. En deuxième mi-temps, les visiteurs ont réduit la marque par Matus Bero (49e) et dans les dernières secondes, Vitesse a réussi à sauver un point par Simon van Duivenbooden (90.+3). Après un début de saison dramatique (0 sur 15), Go Ahead est désormais invaincu depuis neuf matchs de championnat (3 victoires, 6 nuls). Il occupe ainsi la 11e place au classement de l'élite du football néerlandais avec 15 points. (Belga)