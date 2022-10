Les Belges à l'étranger - Vanheusden enchaîne une deuxième montée au jeu pour l'AZ, qui s'impose contre l'Apollon

(Belga) Zinho Vanheusden a participé à la victoire de l'AZ Alkmaar, 3-2, contre l'Apollon Limassol pour la 3e journée de la phase de groupes de la Conference League.

L'AZ Alkmaar, qui présentait un bilan de 6 sur 6 avant le coup d'envoi, a pris l'avantage dans son stade avec un but d'Odgaard peu après le quart d'heure (16e). Les Chypriotes ont rapidement répondu avec l'égalisation de Joosten (19e), mais de Wit a rétabli l'avance néerlandaise sur pénalty à l'heure de jeu (62e). Dans la foulée, Zinho Vanheusden est monté au jeu avec la mission de défendre l'avance des locaux (63e), mais l'AZ s'est à nouveau fait rejoindre à la suite du but de Cabral (71e). En fin de rencontre, la victoire a finalement été assurée par Karlsson (85e), grâce à qui le club peut poursuivre son parcours sans faute. Ainsi, l'AZ domine le classement du groupe E, avec 9 points. Le Dnipro suit en 2e position avec 4 points, devant Vaduz (2 points) et l'Apollon en dernière position (1 point). (Belga)