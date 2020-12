Les Belges à l'étranger - Vertonghen marque et qualifie Benfica, Mertens aussi buteur

(Belga) Malgré un but de Dries Mertens, Naples n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'AZ (1-1) lors de la cinquième journée de l'Europa League. Benfica, vainqueur face à Poznan grâce à un but de Jan Vertonghen (4-0), s'est qualifié pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

Il n'a fallu que six minutes de jeu à Dries Mertens pour ouvrir le score pour Naples en déplacement à l'AZ (6e). Les Napolitains ont toutefois été rattrapés en seconde mi-temps par un but de Bruno Martins Indi (54e). La Real Sociedad, avec Adnan Januzaj sur le terrain pendant 80 minutes, a fait match nul face (2-2) aux Croates de Rijeka. Les buts ont été inscrits par l'ancien Eupenois Jon Bautista (69e) et par Nacho Monreal (79e) pour la Sociedad. Darko Velkovski (38e) et Stjepan Loncar (73e) ont inscrits les buts de Rijeka. Au classement, Naples reste en tête du groupe F avec 10 points alors que la Real Sociedad et l'AZ Alkmaar partagent la deuxième place (8 points). Rijeka a pris son premier point de la compétition mais reste dernier. Dans le groupe D, Benfica l'a emporté facilement face au Lech Poznan (4-0) grâce au premier but de Jan Vertonghen pour ses nouvelles couleurs (36e), suivi des réalisations de Darwin Nunez (57e), de Pizzi (58e) et de Julian Weigl (89e). Les Lisboètes comptent 11 points, tout comme les Rangers qui ont battu le Standard 3-2, avec des buts de Connor Goldson (39e), James Tavernier (45e+1) et Scott Arfield (63e) pour les Rangers et de Maxime Lestienne (6e) et Duje Cop (41e) pour les Liégeois. Les Rangers et Benfica partagent la première place du groupe et se qualifient toutes deux pour la phase à élimination directe. Poznan et le Standard sont ex-aequo en bas de classement avec 3 points. (Belga)