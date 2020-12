Les Belges à l'étranger - Victoire et assist pour Doku (Rennes), partage Denayer

(Belga) Lyon et Jason Denayer ont été accrochés par Brest (2-2) mercredi pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les Gônes, à 11 contre 10 pendant le dernier quart d'heure, menaient 2-1 après le but de Cornet à la 81e minute, mais se sont fait rejoindre sur penalty, transformé par Faivre dans les arrêts de jeu.

C'est le gardien lyonnais Anthony Lopes, déjà auteur d'un but contre son camp, qui a commis une faute gag sur Steve Mounié qui a donné un penalty inespéré aux Bretons. Après cinq succès consécutifs, Lyon laisse sa place de dauphin au PSG. L'OL est 3e avec 30 points, 2 de moins que le leader Lille et 1 de moins que le PSG. Rennes et Jeremy Doku ont rendu service à Lyon en battant Marseille 2-1. L'OM s'est retrouvé à 10 après la carte rouge à la 36e de Pape Gueye, auteur du premier but de la rencontre (24e). Les Bretons ont émergé en seconde période grâce à des buts de Hamari Traoré (63e) et Adrien Hunou (83e). Jeremy Doku a délivré l'assist sur le premier goal de Rennes en centrant pour Traoré. Marseille, qui n'avait plus perdu en championnat depuis le 17 septembre, est 4e avec 27 points tandis que Rennes, 25 points, occupe la 6e position. Eliot Matazo a joué une mi-temps dans les rangs de Monaco, qui s'est incliné 0-3 face à Lens. Le joueur belge de 18 ans est monté au jeu à la mi-temps en remplacement de l'Allemand Volland. Le score était déjà acquis. Les Nordistes avaient en effet planté leurs trois buts en première période, profitant de leur supériorité numérique après l'exclusion de Disasi à la 23e minute. Monaco pointe au 8e rang avec 23 unités, 1 de moins que son adversaire du jour.