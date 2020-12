Les Belges à l'étranger - Victoire et clean sheet pour Koen Casteels et Wolfsburg contre Stuttgart et Orel Mangala

(Belga) Wolfsburg a émergé 1-0 face à Stuttgart lors du dernier match de la 13 journée de la Bundesliga de football, dimanche soir. Koen Casteels a gardé ses filets inviolés pour la quatrième fois de la saison et ceci malgré le fait que son équipe était privée de cinq joueurs en raison de tests positifs au Covid-19.

Il a suffi à Wolfsburg du seul but, sur un tir de Josip Brekalo, détourné à deux reprises avant de rentrer dans les filets, pour venir à bout de Stuttgart qui n'est pas parvenu à marquer, une première cette saison. Koen Casteels et Orel Mangala, qui a été averti, ont chacun joué l'intégralité de la rencontre. Wolfsburg (24 points) dépasse Dortmund et s'installe à la 4e place de Bundesliga, à 6 points du Bayern Munich. Stuttgart essuie sa troisième défaite de la saison et reste 7e avec 18 unités. Le championnat d'Allemagne va maintenant observer une courte trêve hivernale. La quatorzième journée de compétition se jouera le premier week-end de janvier. (Belga)