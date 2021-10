Les Belges à l'étranger - Victoire pour Dortmund et Meunier pour le retour d'Haaland, Boyata s'impose à l'extérieur

(Belga) Le Borussia Dortmund qui alignait seulement Thomas Meunier dès le coup d'envoi, s'est imposé 3-1 samedi après-midi contre Mainz dans le cadre de la huitième journée de Bundesliga. Le BVB a une nouvelle fois pu compter sur l'efficacité de son buteur Erling Haaland, auteur du second but.

Blessé lors des deux dernières journées de championnat, le jeune Norvégien a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets pour marquer son retour à la compétition. Grâce à un pénalty transformé à la 54e minute, l'attaquant de 21 ans a doublé l'avance de son équipe via son huitième but de la saison, avant de planter sa neuvième rose dans les arrêts de jeu. Seul Thomas Meunier était présent au coup d'envoi de la rencontre, Axel Witsel (66e) et Thorgan Hazard (85e), quant à eux, sont entrés en cours de jeu. Sur le terrain de l'Union Berlin, Wolfsburg avec Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Dodi Lukebakio, remplacé à la 83e minute, titulaires, a connu une troisième défaite consécutive en championnat en s'inclinant 2-0. Aster Vranckx est lui monté au jeu à la 60e minute. De son côté, l'Hertha Berlin, qui alignait Dedryck Boyata, qui a joué les 90 minutes, dès le coup d'envoi, s'est imposé 1-2 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Au classement, Dortmund occupe momentanément la première place avec 18 points, alors que Wolfsburg, auteur d'un excellent début de saison dégringole à la 6e place avec 13 points. Dans le bas de classement, l'Hertha Berlin se donne un peu d'air et occupé la 12e place avec neuf unités. (Belga)