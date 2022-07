Les Belges à l'étranger - Vincent Kompany débute avec Burnley par une victoire à Huddersfield

(Belga) Vincent Kompany a réussi ses débuts avec Burnley, qui a remporté le match d'ouverture de la saison de Championship (D2 anglaise), vendredi soir en déplacement à Huddersfield Town (0-1). Chez les Clarets, l'ex-Diable Rouge a titularisé l'ex-Standardman Samuel Bastien, remplacé à la 70e, et Josh Cullen, qu'il a eu sous ses ordres à Anderlecht.

Dès le coup d'envoi, Burnley se sont montrés agressifs en possession de balle et habiles dans leurs mouvements, mais moins efficaces face au but, les Clarets ont dû se contenter du seul but de Jan Maatsen (18e, 0-1). En seconde période, malgré une meilleure entrée en matière des Terriers, les Clarets ont de nouveau eu les plus grosses occasions En Allemagne, le Borussia Dortmund s'est imposé 0-3 à Munich 1860 (D3) dans le cadre des 32e de finale de la Coupe. Chez les Borussen, Edin Terzic a titularisé Thomas Meunier sur le flanc droit d'une défense à quatre et a lancé Thorgan Hazard en cours de match (76e). Le Borussia a fait le trou avant le repos par Donyell Malen (8e, 0-1), Jude Bellingham (31e, 0-2) et Karim Adeyemi (35e, 0-3). Bien que réduit à dix suite à l'exclusion de son défenseur Waldemar Anton, Stuttgart est allé s'imposer 0-1 à Dresde (D3). L'unique but a été inscrit par Darko Churlinov (33e). Comme l'avait annoncé Pellegrino Matarazzo, Orel Mangala n'était pas repris. Le coach du VfB a confirmé jeudi le départ imminent du milieu de terrain, cité à Nottingham Forest, en Premier League. (Belga)