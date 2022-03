Les Belges à l'étranger - Willem II prend un point contre l'AZ, Kabangu buteur

(Belga) Après avoir mené toute la rencontre, Willem II n'a finalement pris qu'un seul point face à l'AZ Alkmaar dimanche lors de la 27e journée d'Eredivisie.

Willem II avait rapidement pris un bon avantage au score grâce à Che Nunnely (7e) et au belge Elton Kabangu (17e) qui inscrivait son deuxième but en Eredivisie mais Bruno Martins Indi (35e) et Zakaria Aboukhlal (90e+1) ont permis à l'AZ de ramener un point en toute fin de match. Willem II compte désormais 23 points, soit un de plus que le Fortuna Sittard. Le Sparta Rotterdam (21 points) et Zwolle (20 points) ferment la marche en Eredivisie. En haut du classement, l'AZ, 5e avec 52 points, perd l'occasion de revenir sur Feyenoord 3e avec 55 unités et battu plus tôt dans la journée par l'Ajax (3-2). (Belga)