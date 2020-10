Les Belges à l'étranger - Wolverhampton bloqué par Newcastle (1-1), un goal en or pour Openda

(Belga) Leander Dendoncker a disputé l'intégralité de la rencontre, qui a vu Wolverhampton partager l'enjeu contre Newcastle (1-1) dimanche dans le cadre de la 6e journée du championnat d'Angleterre de football. Les Loups ont trouvé la faille par Raul Jimenez (80e, 1-0) mais Jacob Murphy a égalisé pour les Magpies (89e, 1-1).

Ce partage ne fait pas les affaires de Wolverhampton, qui reste hors de la zone Europe (7e, 10 points) et de Newcastle, qui stagne en 14e position (8 points). En Allemagne, Wolfsburg, avec Koen Casteels dans les buts, a mis fin à une série de quatre partages en championnat au détriment de Bielefeld (2-1). Wout Weghorst (19e, 1-0) et Maximilian Arnold (20e, 2-0) ont frappé coup sur coup pour les Loups, qui se hissent en 10e position (7 points). Bielefeld, qui a réduit l'écart par Sven Schipplock (80e, 2-1), est 14e (4 points). Aux Pays-Bas, Lois Openda (54e) a inscrit le but, qui a permis à Vitesse d'infliger au PSV sa première défaite (2-1). Le match a bien commencé pour l'équipe locale, qui a ouvert la marque de la tête sur corner par le défenseur central Jacob Rasmussen (9e,1-0). En seconde période, Olivier Boscagli (50e, 1-1) a égalisé pour les joueurs d'Eindhoven. Mais Openda (54e, 2-1) a reporté Vitesse au commandement avant de quitter le jeu (74e). Après six journées, Vitesse partage la première place avec l'Ajax: le duo compte 15 points et le PSV est troisième à deux longueurs. (Belga)