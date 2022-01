Les Belges à l'étranger - Wout Faes et Maxime Busi éliminés en huitièmes de finale de la Coupe de France par Bastia

(Belga) Avec Maxime Busi et Wout Faes au coup d'envoi, Reims a été éliminé samedi en huitièmes de finale de la Coupe de France par Bastia, pensionnaire de Ligue 2. Alors que le score était de 1-1 à l'issue du temps règlementaire, les Corses ont eu besoin des tirs au but pour l'emporter (3-5).

La rencontre avait bien débuté pour le 14e de Ligue 1, puisque Reims ouvrait la marque par son jeune attaquant Hugo Ekitike peu avant la mi-temps (37e, 1-0). Le score restait en l'état jusqu'à 20 minutes du terme, moment choisi par les Corses pour revenir à la marque grâce à Sébastien Salles Lamonge (70e, 1-1). Le score n'allait plus évoluer et les deux équipes devaient se départager aux tirs au but. Une épreuve pendant laquelle les visiteurs se sont montrés plus adroits, en convertissant toutes leurs tentatives. Du côté rémois, Andrew Gravillon manquait son envoi et précipitait la défaite des siens. (Belga)