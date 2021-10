Les Belges à l'étranger - Yannick Carrasco et l'Atlético accrochés à Levante

(Belga) Avec Yannick Carrasco qui a joué toute la rencontre, l'Atlético Madrid ont été contraints au partage (2-2) sur la pelouse de Levante lors de la 11e journée du championnat d'Espagne de football jeudi.

Les Colchoneros avaient pris l'avantage via Antoine Griezmann (12e) avant que Levante n'égalise sur un penalty d'Enis Bardhi (37e). À un quart d'heure du terme, Matheus Cunha pensait offrir les trois points à l'Atlético mais Bardhi égalisait sur un nouveau penalty après une intervention tardive du VAR (90e). Au classement, l'Atlético Madrid occupe la 6e place avec 19 points, soit cinq de moins que la Real Sociedad, leader et qui compte un match de plus. Levante reste 19e et avant-dernier avec 6 points. (Belga)