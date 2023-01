Les Belges à l'étranger - L'Inter Milan et Romelu Lukaku chutent face à Empoli et Koni De Winter

(Belga) L'Inter Milan s'est incliné à domicile contre Empoli (0-1) pour la 19e journée du championnat d'Italie lundi. Romelu Lukaku est monté au jeu à la 77e minute pour les Nerazzuri tandis que Koni De Winter a joué toute la rencontre pour les visiteurs.

Réduit à dix en fin de première période après l'exclusion de Milan Skriniar (40e), l'Inter Milan a encaissé le seul but de la partie en seconde période des pieds de Tommaso Baldanzi (66e). Romelu Lukaku est monté au jeu dix minutes plus tard (77e) mais n'est parvenu à faire la différence pour les Intéristes. Au classement, l'Inter Milan reste 3e avec 37 points, treize de moins que Naples, leader, et un de moins que l'AC Milan, 2e. Empoli remonte à la 9e place avec 25 points.