Les Belges à l'étranger - Southampton et Roméo Lavia s'inclinent à Newcastle et échouent aux portes de la finale

Mardi soir, Newcastle a obtenu sa place en finale de la Coupe de la Ligue anglaise en venant à bout de Southampton, 2-1, après sa victoire au match aller, 0-1.

Après leur victoire au match aller à Southampton (0-1), les Magpies ont très vite pris un avantage décisif dans le match retour avec un doublé de Longstaff (5e et 21e). Les Saints sont parvenus à réduire l'écart pour entretenir l'espoir via Adams (29e), mais même l'exclusion de Bruno Guimaraes (82e) et un dernier quart d'heure de jeu en supériorité numérique n'ont pas suffi à Southampton pour remporter la rencontre et décrocher un ticket pour la finale. Roméo Lavia n'était pas titulaire pour les visiteurs, mais il est entré au jeu à la mi-temps. Newcastle sera opposé à Manchester United ou à Nottingham Forrest, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Les Red Devils ont pris l'avantage lors du match aller en remportant une large victoire, 0-3. Ils disputeront le match retour mercredi soir.