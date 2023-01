Les Belges à l'étranger - Waalwijk remporte un duel aux accents belges contre le FC Emmen

(Belga) De nombreux Belges foulaient les pelouses néerlandaises, samedi, pour la 19e journée d'Eredivisie. Parmi ceux-ci, Arno Verschueren a inscrit un but pour le Sparta Rotterdam à Nimègue (1-1).

Waalwijk s'est imposé 2-0 contre le FC Emmen. Kramer a mis le RKC aux commandes (3e), et Lelieveld a doublé la mise avant la demi-heure (28e). Malgré l'exclusion de Bel Hassani (50e), Waalwijk a défendu son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Pour Waalwijk, Shawn Adewoye et Dario Van den Buijs étaient titulaires en défense, avec Thierry Lutonda dans l'entrejeu. Michael Heylen et Mohamed Bouchouari ont quant à eux débuté pour Emmen. Van den Buijs a quitté la pelouse à la 84e minute, alors que Sebbe Augustijns avait rejoint le contingent belge de Waalwijk à la 72e minute. Michael Heylen a été remplacé à la mi-temps, et Zakkaria Bakkali est resté sur le banc du RKC. Vitesse a remporté une victoire importante à Heerenveen, 1-3. Après l'ouverture du score de van Amersfoort pour Heerenveen (21e), Bialek (32e), Vidovic (45e) et Manhoef (47e) ont assuré la victoire au club d'Arnhem qui lutte pour son maintien. Anas Tahiri a disputé toute la rencontre pour Heerenveen, tandis qu'Antoine Colassin est resté sur le banc. Avec Landry Dimata, Nimègue a partagé contre le Sparta Rotterdam, 1-1. C'est le Belge Arno Verschueren qui a ouvert la marque en faveur des visiteurs (58e), mais Marques a rétabli l'égalité à la 80e minute. Dimata pour Nimègue et Verschueren pour Rotterdam ont tous les deux disputé toute la rencontre, alors que Mathias de Wolf, blessé, ne figurait pas sur la feuille de match. Au classement, le Sparta (33 points) est 6e. Heerenveen (27 points), Nimègue (23 points) et Waalwijk (22 points) suivent aux 8e, 9e et 10e places. Vitesse, 14e avec 19 points, devance Emmen, 15e, de 4 points. (Belga)