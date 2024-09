Les Bleus surclassent des Diables Rouges toujours à la recherche d'inspiration

Les Diables Rouges ont été battus par la France (2-0) à l'occasion de la rencontre dans le groupe A2 de la Ligue des Nations, lundi à Lyon. La Belgique n'a su effacer son traumatisme de l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro, et est restée bien timides contre des Bleus qui ont pu dérouler sans pression dans la dernière demi-heure.

L'équilibre a néanmoins été bouleversé après cette première moitié de première période, et l'équipe de France a percé le bloc bâti par la Belgique. Le temps fort des Bleus a abouti à l'ouverture du score: Casteels a repoussé une tentative croquée de Dembélé dans les pieds de Kolo Muani, qui a fusillé à bout portant (1-0, 29e).

Les hommes de Domenico Tedesco ont débuté du bon pied une rencontre marquée par une certaine tension dès l'entame. Pendant une vingtaine de minutes, les Diables Rouges ont même eu le contrôle de la rencontre, opposant un contre-pressing étouffant aux sorties de balle françaises et parvenant à deux reprises en zone de conclusion.

Les Diables n'ont pas trouvé la solution pour revenir dans la partie, avant ou après le repos. La France est remontée sur le terrain avec l'intention de doubler la mise. Dembélé s'en est chargé, très peu inquiété sur une percée depuis la droite avant de décocher un tir dans le plafond de Casteels (2-0, 57e).

La Belgique n'a plus sorti la tête de l'eau. Comme pendant l'Euro 2024, le manque d'inspiration s'est fait ressentir et le système de Deschamps a parfaitement neutralisé toute tentative des attaquants belges. Seuls Koen Casteels et le manque de réalisme des bondissants Français ont empêché le marquoir d'évoluer en faveur des Bleus.

Au classement, l'Italie mène la danse avec 6 points, devant la France et la Belgique (3 points). Israël ferme la marche (0 point).