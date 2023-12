Les Brésiliens de Fluminense battent les Égyptiens d'Al Ahly en demi-finales

Face à l'équipe de Percy Tau (ex-Union, Club Bruges et Anderlecht), les Brésiliens auraient rapidement pu prendre l'avance à la marque mais l'envoi de Jhon Arias frappa le poteau (9e). Les champions d'Afrique auraient pu aussi inscrire un but par Hussein El Shahat. Son tir manqua de précision (16e). Puis, ce fut à nouveau Arias qui trouva le poteau (25e). C'est dire si le score de 0-0 à la pause ne rendait pas justice aux réelles occasions de but. Marcelo (ex-Real Madrid) fut à son tour près de trouver l'ouverture (59e) dans une rencontre où les Cairotes se montraient aussi très actifs. La décision tomba à la 71e minute sur penalty. Percy Tau était pénalisé après avoir accroché Marcelo. Le Colombien Arias trompait El Shenawy (1-0). Pau fut bien près de se racheter mais Fabio préservait la cage des Cariocas (73e). Après une belle opportunité de German Cano (87e), Fluminense assura sa victoire dans la dernière minute du temps réglementaire grâce à John Kennedy (2-0).

La seconde demi-finale opposera mardi à 19h00 la formation japonaise Urawa Red Diamonds, championne d'Asie, à l'équipe lauréate de la dernière Ligue des Champions de l'UEFA Manchester City dans le même stade.