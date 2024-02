Les championnes en titres du Barça contre les Norvégiennes de Brann en quarts de finale

Paris a pris de justesse la 1re place du groupe C avec 10 points, devançant l'Ajax Amsterdam à la différence de buts. Enfin, Chelsea a dominé le groupe D avec 14 points, devant Häcken et ses 11 unités.

Les quarts de finale aller seront joués les 19 et 20 mars, avec le retour une semaine plus tard. En demi-finale, le vainqueur de Barcelone/Brann rencontrera l'Ajax ou Chelsea. L'autre rencontre mettra aux prises l'OL ou Benfica avec le PSG ou Häcken. Ces matches auront lieu les 20 et 21 avril (aller) et les 27 et 28 avril (retour).

La finale se jouera le 25 mai à Bilbao.