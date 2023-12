Les clubs allemands acceptent l'arrivée d'investisseurs étrangers

Les représentants des 36 clubs de première et deuxième division en Allemagne ont approuvé les plans de la Ligue allemande de football (DFL) visant à permettre à la Bundesliga et à la deuxième division d'accueillir des investisseurs extérieurs. Une motion en ce sens a reçu la majorité des deux tiers nécessaire, avec 24 votes favorables (10 négatifs et 2 abstentions), lors de l'assemblée générale de la DFL qui s'est tenue lundi à Francfort.