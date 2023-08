Les clubs belges connaîtront leurs adversaires en barrage des Coupes d'Europe ce lundi

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League seront effectués lundi, respectivement à 12h, 13h et 14h.

En Ligue des Champions, l'Antwerp n'est pas tête de série dans la "voie des champions". Le Great Old pourrait rencontrer les Young Boys ou les vainqueurs des duels AEK Athènes-Dinamo Zagreb, FC Copenhague-Sparta Prague et Olimpija Ljubljana-Galatasaray. Les matchs aller auront lieu les 22 et 23 août et les retour les 29 et 30 août. En cas de victoire, l'Antwerp rejoindra les poules de la Ligue des Champions. En cas de défaite, les Anversois seront reversés dans les groupes de l'Europa League.

Pour la première fois depuis la saison 2012-2013, le champion de Belgique n'est pas qualifié directement pour la phase de groupes de la C1. Cela changera en 2024-2025 avec la réforme de la Ligue des Champions.