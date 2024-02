Les commerçants du Lotto Park utiliseront des contenants réutilisables durant les matchs

Les commerçants du Lotto Park et ses alentours, à Anderlecht, serviront les boissons et les frites dans des contenants réutilisables durant les matchs du club de football du Sporting d'Anderlecht, et ce dès dimanche, a annoncé vendredi la commune. La nouvelle politique doit permettre de "rendre les espaces publics plus propres", alors que "la surabondance de gobelets et autres contenants jetables" constitue une "problématique environnementale incontournable".