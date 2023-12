Les commissions d'agents ont atteint un niveau record en 2023, selon un rapport de la FIFA

Les clubs européens ont, de loin, eu le plus recours aux agents avec 86,6% des dépenses mondiales en la matière. "De même, ils ont employé 86,6 % de tous les agents de clubs acheteurs et 82,6 % de tous les agents de clubs vendeurs", a ajoute la FIFA.

Les dépenses de 2023, 888,1 millions de dollars, représentent une augmentation de 42,5% par rapport aux 623,2 millions de dollars de 2022 et "dépasse même de plus d'un tiers le précédent record", les 654,7 millions de dollars dépensés en 2019.

Les clubs anglais ont déboursé le plus large montant en commissions, avec un total combiné de plus de 280 millions de dollars. Les clubs saoudiens, qui ont enflammé le mercato, affichent les deuxièmes plus grosses dépenses en agents de clubs acheteurs, avec 86 millions de dollars. Les clubs saoudiens n'ont pas contre pas investi dans des agents de clubs vendeurs. La Corée du Sud a enregistré la plus importante part de transferts sortants impliquant un agent de club vendeur (31,6%).

Selon le rapport de la FIFA, 3.353 transferts internationaux ont impliqué un agent représentant le joueur. Là aussi, il s'agit d'un record. "Cela correspond à 15,4 % de tous les transferts et constitue une hausse de 8,4 % par rapport à 2022."

Pour la première fois, les clubs de football féminin ont dépensé plus d'un million de dollars, à savoir 1,4 million, en commission d'agents. "Les agents de clubs ont pris part à un nombre record de 125 transferts, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2022."