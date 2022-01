Les compétitions amateurs en football reprendront à partir à partir du 28 janvier

(Belga) Les championnats amateurs de football reprendront leur droit à partir du 28 janvier prochain, a annoncé l'Union belge de football (URBSFA), Voetbal Vlaanderen et l'ACFF, les deux ailes linguistiques, samedi.

Le 27 décembre dernier, les compétitions amateurs avaient été interrompues après la décision du Comité de concertation d'instaurer un huis clos pour toutes les compétitions sportives amateurs et professionnelles. Vendredi, le Comité de concertation a décidé que le public pouvait de nouveau assister aux compétitions sportives mais avec des jauges. Réunie samedi, la cellule de crise de l'URBSFA a décidé que les championnats amateurs pouvaient reprendre à partir du 28 janvier. La cellule de crise de l'URBSFA a aussi précisé que le protocole existant contre le coronavirus était maintenu. De plus, les joueurs qui ont changé de club durant le mois de janvier pourront jouer lors des matches prévus avant leur transfert et pour lesquels ils n'étaient pas qualifiés. Ces rencontres seront jouées en février et en avril. (Belga)