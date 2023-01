Les - Cyril Ngonge quitte Groningue pour le Hellas Vérone

(Belga) Cyril Ngonge quitte le FC Groningue et va poursuivre sa carrière au Hellas Vérone. Le club italien a annoncé son arrivée jeudi.

Ngonge, 22 ans, a été formé à Anderlecht et au Club Bruges. En 2018, il avait débuté dans l'équipe première du Club Bruges, mais n'avait pas réussi à s'y installer et a rejoint le PSV Eindhoven puis le RKC Waalwijk. Depuis l'été 2021, il évoluait à Groningue. Cette saison, Ngonge a marqué trois buts en championnat. Mais depuis novembre, il ne faisait plus partie du noyau A en raison de son comportement. Le Hellas Vérone lutte pour le maintien. Les 'Scaligeri' sont 18es et premier relégables de la Serie A avec 7 points de retard sur le premier sauvé, Sassuolo. (Belga)