Les Diables Rouges commencent la Ligue des Nations par un succès 3-1 sur Israël

Les Diables Rouges ont commencé leur campagne en Ligue des Nations de football par une victoire 3-1 sur Israël, vendredi, à Debrecen, en Hongrie, dans le groupe A2. Kevin De Bruyne (21e et 52e sur penalty) et Youri Tielemans (48e) ont marqué les buts belges. Un but contre son camp de Timothy Castagne (36e) avait provisoirement remis les deux équipes à égalité. Loïs Openda (56e) a loupé un penalty.