Les Diables Rouges face au défi italien sans De Bruyne et Lukaku

Son homologue Luciano Spalletti estime qu'il s'agira d'un "match fondamental" pour l'avenir de l'Italie, en quête de confirmation après son bon début. Le sélectionneur italien espère que ses troupes aborderont la rencontre "avec le même courage" que les matchs précédents.

Un bon résultat au Stadio Olimpico ferait du bien au moral des Diables et les relancerait dans la course aux deux premières places qualificatives pour la suite de la compétition. Mais l'Italie est traditionnellement un adversaire difficile à négocier pour les Diables, qui ne comptent que 4 succès en 24 rencontres face aux 'Azzurri'. Et en match officiel, ils ne se sont plus imposés depuis le 13 mai 1972 en qualifications à l'Euro (2-1).