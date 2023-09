Les Diablotins avec Aster Vranckx, de retour des A, contre le Kazakhstan

Pour sa première à la tête des Diablotins, Gill Swerts aligne Maarten Vandevoordt dans les buts, un quatuor défensif formé par Ignace Van der Brempt, Koni De Winter, Jorne Spileers et Killian Sardella, un trio dans l'entrejeu composé de Mandela Keita, le capitaine Vranckx et Arthur Vermeeren et un trio offensif qui comprend Malick Fofana, Romeo Vermant et Luca Oyen.

La Belgique rencontrera dans le groupe B, outre le Kazakhstan, Malte, la Hongrie, l'Écosse et, surtout, l'Espagne.