Les Diablotins, battus 1-0 par l'Espagne, se retrouvent troisièmes

Les espoirs belges se sont inclinés 1-0 face à l'Espagne lors de leur septième rencontre de qualification pour l'Euro U21, mardi à Almeria. Grâce au but de Mateo Joseph (88e), la Roja prend la première place du Groupe B (16 points) suivie par l'Ecosse (13 points). Les Diablotins sont troisièmes (13 points), mais ont disputé une rencontre de plus.

L'Espagne a logiquement pris le ballon à son compte et a commencé de construire à partir de l'arrière pour essayer de surprendre une équipe belge regroupée dans sa moitié de terrain, attendant une erreur de l'adversaire. Mais petit à petit les rôles se sont inversés et un tir d'Arne Engels a été repoussé de justesse par Alejandro Iturbe (19e). Maarten Vandevoordt s'est également fendu d'une superbe parade sur une frappe de Marc Pubill (26e). Si l'Espagne s'est présentée régulièrement à l'entrée de la surface belge, la plus belle occasion a été pour les Diablotins mais Kilian Sardella, qui avait profité d'une perte de balle de Fermin Lopez, a frappé au-dessus (42e).

La reprise a manqué de vivacité même si Malick Fofana n'a pu atteindre le ballon à l'intérieur de la surface suite à une intervention de Pubill (53e). Gill Swerts a alors décidé de lancer Tuur Rommens, Mathias Delorge et Kazeem Olaigbe à la place de Fofana, Hugo Siquet et Cisse Sandra (61e). Cela n'a pas empêché Mateo Joseph de surgir dans la surface sur une belle passe de Javi Guerra (88e, 1-0).