Les Diablotins à Budapest mardi contre la Hongrie pour rester invaincus

Les Diablotins de Gil Swerts affichent un bilan de 6 sur 6 en tête du groupe B avec l'Espagne. La Hongrie, 6 points, a cependant perdu l'une de ses trois rencontres, 3 à 1 en Ecosse vendredi s'imposant 0-3 à Malte et 2 à 0 contre le Kazakhstan en ouverture.

"Tout le monde est opérationnel et la préparation se passe bien", a confié Gil Swerts dans une vidéo transmise lundi par l'Union belge de football. "On dispose de 23 joueurs, c'est un problème de luxe pour faire les bons choix, mais aussi pour garder tout le monde motivé. C'est le travail du staf. Contre la Hongrie, ce sera un match différent par rapport aux deux premiers. C'est une équipe qui joue un football direct, rapide et en profondeur. Physique aussi."