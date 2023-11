Les Diablotins obtiennent un partage au goût amer contre les favoris espagnols

La Belgique n'a pas eu à rougir en début de rencontre face aux favoris du groupe. Sardella a dû intervenir in extremis pour empêcher un but tout fait (12e), mais les Diablotins ont globalement eu le contrôle sur les vingt premières minutes de jeu. Fofana s'est procuré l'occasion la plus franche grâce à une récupération haute: il a mystifié son défenseur avant d'envoyer son tir croisé au-dessus du but (23e).

Par la suite, les Espagnols ont remis le pied sur le ballon mais le bloc belge a tenu bon. Vandevoordt s'est allongé sur le tir de Fermin (29e), avant que les deux équipes ne retournent aux vestiaires dos à dos.