Les duels Inter-Atlético et Naples-Barcelone affiches des derniers huitièmes de finale

Les quatre derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions de football se jouent cette semaine. Deux duels italo-espagnols constituent les affiches: Inter Milan-Atlético Madrid mardi et Naples-Barcelone mercredi. PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, le premier jour, et Porto-Arsenal, le second, complètent un programme attractif.

Naples n'est plus la flamboyante équipe de la saison passée et ne pointe qu'au 9e rang en championnat. Cyril Ngonge et Leander Dendoncker sont arrivés cet hiver au pied du Vésuve pour tenter de redresser la situation. Reste à savoir si Osimhen, de retour de la CAN, sera aligné. Barcelone n'est plus non plus l'équipe qui a dominé le championnat d'Espagne il y a douze mois. L'Europe peut sauver sa saison.

Le PSV de Johan Bakayoko, intraitable aux Pays-Bas a une belle carte à jouer face à Dortmund, 4e en Bundesliga, alors qu'Arsenal et Leandro Trossard partiront favoris face aux Portugais de Porto.