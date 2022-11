Les émeutes de dimanche n'ont rien à voir avec le football, affirme la ministre de l'Intérieur

Les émeutes qui ont éclaté dimanche à Bruxelles après la victoire du Maroc contre la Belgique au Mondial sont inacceptables et n'ont rien à voir avec le football, a affirmé lundi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, dans l'émission De Ochtend sur Radio 1.

Selon la ministre, la police était bien préparée et a veillé à ce que les violences ne se propagent pas aux Plaisirs d'Hiver, mais il reste difficile de contrôler "un groupe de casseurs qui ne cherchent qu'à provoquer une émeute".

Pour Annelies Verlinden, le problème est bien plus important et dépasse le cadre du football: comment devrions-nous traiter les personnes qui ne veulent pas s'inscrire dans notre société?, s'est-elle ainsi interrogée. C'est maintenant à la Justice de s'occuper des émeutiers, a enfin souligné la ministre en appelant à "une action très ferme et rapide".