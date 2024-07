Les épreuves ont commencé avec deux matchs de football masculin

Au Parc des Princes à Paris, l'Espagne affronte l'Ouzbékistan dans le groupe C, tandis que l'Argentine défie le Maroc, avec les deux joueurs de Genk Bilal El Khannouss et Zakaria El Ouahdi et le défenseur central de Charleroi Mehdi Boukamir, à Saint-Étienne dans le groupe B.

Plus tard dans la soirée (21h00), l'équipe olympique française, dirigée par Thierry Henry, fera ses grands débuts face aux États-Unis dans le groupe A.