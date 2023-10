Les équipes russes des moins de 17 ans pourront jouer la Coupe du monde

Cette décision fait suite à celle du 27 septembre de l'UEFA, l'instance européenne du football, de réintégrer les équipes russes des moins de 17 ans dans ses compétitions.

Les équipes russes devront jouer sous le nom de Fédération de football de Russie et non Russie. Leur drapeau et leur hymne national resteront interdits et elles devront "arborer des couleurs neutres", a précisé la Fifa.