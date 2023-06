Les États-Unis remportent leur deuxième Ligue des Nations de la CONCACAF

L'attaquant d'Arsenal (21 ans), qui a été prêté au Stade de Reims la saison passée et a évolué sous les ordres de Will Still, a inscrit le deuxième but de la rencontre, sur une passe en profondeur de Giovanni Reyna (34e). Ce dernier a aussi été à l'origine de l'ouverture du score de Chris Richards (12e), en déposant un coup de coin sur la tête du défenseur.

Le match fut à sens unique jusqu'à l'heure de jeu, les Canadiens parvenant à se montrer dangereux, notamment par l'ancien Gantois Jonathan David, tout en évitant de peu que le score s'aggrave plusieurs fois en leur défaveur.