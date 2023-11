Les exclusions temporaires vont être mises à l'essai dans le football professionnel

En 2017, l'IFAB) a validé la mise en pratique d'exclusions temporaires, dans le but d'apaiser d'éventuelles tensions sur le terrain et d'améliorer le fair-play, dans les catégories amateurs, de jeunes, de vétérans ou encore pour personnes handicapées, sous réserve d'approbation de chaque fédération nationale et confédération.

Le foot professionnel n'est pour l'heure pas concerné par cette mesure.