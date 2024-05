Les Flames doivent se relever face à une Tchéquie "très agressive", d'après Ives Serneels

Les Red Flames abordent un diptyque crucial face à la Tchéquie, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025. Le sélectionneur Ives Serneels et ses joueuses joueront à Prague, vendredi à 18h30, avant de recevoir leurs adversaires à Saint-Trond, mardi. Après deux défaites initiales contre l'Espagne et le Danemark, l'équipe nationale féminine de football doit se relever. "Ce ne sera pas un match facile", a néanmoins prévenu Serneels.

"Nous devons prendre ce match entre nos mains, bâtir la confiance et grandir dans la rencontre", a annoncé le sélectionneur au micro de l'Union belge de football (URBSFA). "Ce ne sera pas facile contre cette équipe, qui sait ressortir très vite et a notamment mené contre l'Espagne. Je m'attends à une Tchéquie très agressive et il faudra y être préparés."

Sans Ives Serneels, qui souffrait d'un Covid long, la Belgique avait été balayée par les Espagnoles (0-7) et dominée par le Danemark (4-2) lors de ses deux premiers matchs de qualification. À chaque fois, elle avait tardé à trouver ses repères et n'avait émergé qu'en seconde période. "Il faut désormais mettre cela de côté et nous concentrer sur la suite", a rassuré Serneels.