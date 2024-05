Les Flames entament vendredi un double affrontement crucial contre la Tchéquie

Les Flames retrouveront sur le banc leur sélectionneur Ives Serneels. Ce dernier était absent lors en raison d'un Covid long et était remplacé par son adjoint Kris Van Der Haegen pour les rencontres face aux championnes du monde espagnoles (0-7) et aux Danoises (4-2). "Il faut désormais mettre cela de côté et nous concentrer sur la suite" a annoncé le sélectionneur jeudi.

"Nous devons prendre ce match entre nos mains, bâtir la confiance et grandir dans la rencontre. Ce ne sera pas facile contre cette équipe, qui sait ressortir très vite et a notamment mené contre l'Espagne. Je m'attends à une Tchéquie très agressive et il faudra y être préparés."