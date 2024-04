Les Flames ont leurs chances contre l'Espagne: "Mais il faudra être à 100%"

Marie Detruyer s'est montrée enthousiaste à l'égard des deux premiers matches de qualification pour le Championnat d'Europe contre l'Espagne (vendredi à Louvain) et le Danemark (mardi à Viborg) lors de la conférence de presse des Red Flames à Tubize. C'est surtout le duel avec les championnes du monde qui met l'eau à la bouche. "Une équipe comme l'Espagne fait rêver", a-t-elle déclaré.

La jeune Detruyer, âgée de 20 ans, s'est rapidement imposée comme une star du milieu de terrain à Oud-Heverlee Louvain et chez les Red Flames. Contre l'Espagne, une quinzième sélection l'attend probablement.

"Nous devons croire en nous vendredi", a-t-elle déclaré. "Beaucoup de choses seront possibles. Mais nous devons être à cent pour cent. Une équipe comme l'Espagne fait rêver. Je pense qu'elle est encore meilleure que l'Angleterre et les Pays-Bas. C'est une grande équipe, avec beaucoup de qualités individuelles. Des joueuses comme Aitana Bonmati (qui ne sera pas là vendredi pour cause de blessure, ndlr) et Alexia Putellas sont des joueuses de classe mondiale".